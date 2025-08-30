«Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком» в товарищеском матче

Сегодня, 30 августа, в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» завершился товарищеский матч, в котором встречались местный «Нефтехимик» и казанский «Ак Барс». Победу со счётом 5:3 одержали гости.

На седьмой минуте нападающий Михаил Фисенко забросил первую шайбу и вывел казанцев вперёд. На 11-й минуте Фисенко оформил дубль. На 16-й минуте форвард Евгений Митякин сократил отставание хозяев. На 22-й минуте защитник Алексей Марченко забил третий гол гостей. На 23-й минуте нападающий Дамир Жафяров отыграл одну шайбу. На 26-й минуте форвард Жан-Себастьен Ди сравнял счёт. На 49-й минуте нападающий Дмитрий Яшкин вывел «Ак Барс» вперёд. В концовке встречи форвард Брэндон Биро установил окончательный счёт — 5:3.