«Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком» в товарищеском матче
Сегодня, 30 августа, в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» завершился товарищеский матч, в котором встречались местный «Нефтехимик» и казанский «Ак Барс». Победу со счётом 5:3 одержали гости.
Товарищеские матчи (клубы)
30 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Фисенко (Сафонов, Пустозёров) – 06:41 (5x5) 0:2 Фисенко (Лямкин) – 10:36 (5x5) 1:2 Митякин (Хафизуллин, Белозёров) – 15:58 (5x4) 1:3 Марченко (Биро, Калинюк) – 21:28 (5x5) 2:3 Жафяров (Хлыстов, Барулин) – 22:02 (5x5) 3:3 Ди (Профака, Барулин) – 25:31 (5x4) 3:4 Яшкин (Галимов) – 48:13 (5x4) 3:5 Биро – 59:14 (en)
На седьмой минуте нападающий Михаил Фисенко забросил первую шайбу и вывел казанцев вперёд. На 11-й минуте Фисенко оформил дубль. На 16-й минуте форвард Евгений Митякин сократил отставание хозяев. На 22-й минуте защитник Алексей Марченко забил третий гол гостей. На 23-й минуте нападающий Дамир Жафяров отыграл одну шайбу. На 26-й минуте форвард Жан-Себастьен Ди сравнял счёт. На 49-й минуте нападающий Дмитрий Яшкин вывел «Ак Барс» вперёд. В концовке встречи форвард Брэндон Биро установил окончательный счёт — 5:3.
