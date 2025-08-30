Форвард «Шанхайских Драконов» Спунер сравнил Галлана и Буше

Нападающий «Шанхайских Драконов» Райан Спунер, ранее выступавший за омский «Авангард», сравнил системы Жеррара Галлана и Ги Буше, а также отметил, что оба специалиста являются приверженцами канадского стиля.

«Да, эти системы немного отличаются. Я бы сказал, что система Жеррара Галлана более атакующая, а Ги Буше придерживается больше оборонительного хоккея. Но обе системы достаточно агрессивные и наточены под канадский стиль, что, на мой взгляд, хорошо. Оба тренера разные, но успешные — было классно поиграть за их команды», — приводит слова Спунера Legalbet.

Последние два сезона 33-летний форвард играл за «Авангард». В прошлом сезоне нападающий провёл 67 матчей за «ястребов», в которых забросил десять шайб и сделал 32 результативные передачи.