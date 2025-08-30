Скидки
Хоккей

Игрок «Лады» Холлоуэлл: в КХЛ правила отличаются от американских. Нужно многое учить

Игрок «Лады» Холлоуэлл: в КХЛ правила отличаются от американских. Нужно многое учить
Канадский новичок «Лады» Мак Холлоуэлл рассказал о своей адаптации в КХЛ. Напомним, игрок этим летом перешёл в ярославский «Локомотив», однако вскоре был обменян в клуб из Тольятти.

— У вас была встреча на арене по поводу новых правил в КХЛ. Для вас всё было новым?
— Да, конечно. Это были новые маленькие правила, которые отличаются от тех, к которым я привык дома. Есть множество разных мелочей, которые я должен выучить, так что всё в порядке.

— Есть ли много различий между североамериканским стилем игры?
— Да, есть определённые различия. С точки зрения самой игры они действительно заметны. Каждая команда играет по-разному. Например, некоторые команды очень агрессивны и никогда не сбрасывают шайбу, а есть команды, которые больше используют элементы североамериканской игры. Поэтому перед каждой игрой тренеры проводят собрания, где разбирают соперника, и ты начинаешь видеть их тенденции, особенности. Это помогает подготовиться, — приводит слова Холлоуэлла «ВсеПроСпорт».

