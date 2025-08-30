Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чемпион мира по фигурному катанию Галлямов собирается посетить матч СКА

Чемпион мира по фигурному катанию Галлямов собирается посетить матч СКА
Комментарии

Чемпион мира по фигурному катанию и бронзовый призёр ОИ Александр Галлямов заявил, что давно не был на хоккее и в ближайшее время планирует посетить матч СКА.

«Очень хотелось бы прийти на арену, поболеть за хоккейную команду, за наш СКА. Давно не был на хоккее, так что в ближайшее время, надеюсь, с друзьями соберёмся», – сказал Галлямов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, новый сезон КХЛ стартует 5 сентября 2025 года матчем за Кубок Открытия между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором». В розыгрыше примут участие 22 команды, включая новую структуру конференций после исключения «Витязя».

Материалы по теме
«Я такого не встречал за всю карьеру». Игорь Ларионов — о презентации СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android