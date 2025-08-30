Чемпион мира по фигурному катанию Галлямов собирается посетить матч СКА

Чемпион мира по фигурному катанию и бронзовый призёр ОИ Александр Галлямов заявил, что давно не был на хоккее и в ближайшее время планирует посетить матч СКА.

«Очень хотелось бы прийти на арену, поболеть за хоккейную команду, за наш СКА. Давно не был на хоккее, так что в ближайшее время, надеюсь, с друзьями соберёмся», – сказал Галлямов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, новый сезон КХЛ стартует 5 сентября 2025 года матчем за Кубок Открытия между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором». В розыгрыше примут участие 22 команды, включая новую структуру конференций после исключения «Витязя».