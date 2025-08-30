Гальченюк — капитан «Амура» на сезон-2025/2026, Мищенко и Грачёв — ассистенты

Нападающий «Амура» Алекс Гальченюк назначен капитаном «Амура» на сезон-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Ассистентами капитана стали форвард Евгений Грачёв и защитник Иван Мищенко.

«Эти Тигры поведут команду за собой в новом сезоне», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

Предстоящий сезон станет для 31-летнего Гальченюка вторым в составе «Амура». В прошлом регулярном чемпионате он набрал 38 (19+19) очков за 59 матчей при полезности «-23». Напомним, в межсезонье хабаровский клуб возглавил отец игрока, экс-хоккеист сборной Беларуси Александр Гальченюк.

Первый матч в этом сезоне «Амур» проведёт 7 сентября с новосибирской «Сибирью» на выезде.