Пресс-служба «Шанхая»: мы китайский клуб в КХЛ, который будет стремиться вернуться в Китай

Пресс-служба «Шанхая»: мы китайский клуб в КХЛ, который будет стремиться вернуться в Китай
Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Игорь Варицкий ответил на вопрос о проведении вынесенных матчей в Китае.

– Ближайший сезон вы будете играть в Санкт-Петербурге, но в прессе ходили разговоры, что у вас есть планы провести вынесенные матчи в Шанхае: можете ли подтвердить эту информацию?
– Вы правильно заметили, что сейчас мы базируемся в Санкт-Петербурге и весь сезон проведём там. Если вы спрашиваете про вынесенные матчи, которые планируется проводить в Шанхае, то да – мысли у нас такие есть и планы такие есть. Но Олег (руководитель пресс-службы клуба Олег Малицкий. – Прим. «Чемпионата») вам более подробно про это расскажет, — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

– Есть именно планы, но конкретики нет. В целом есть понимание, что мы китайский клуб в Континентальной хоккейной лиге, который будет стремиться вернуться в Китай, чтобы играть в Шанхае. Сейчас нужно показать результат здесь, чтобы заинтересовать болельщиков там. Будем делать для этого всё возможное. Здесь у нас есть все условия, — добавил Малицкий.

