Главный тренер «Шанхая» рассказал о впечатлениях от знакомства с Александром Крыловым

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан рассказал о знакомстве с Александром Крыловым. По информации ряда СМИ, Крылов приложил руку к тому, что «Куньлунь Ред Стар» переехал из подмосковных Мытищ в Санкт-Петербург и будет выступать на «СКА Арене», а также сменил бренд. При этом официально о должности Крылова в китайском клубе не сообщалось.

«Я недавно познакомился с Александром Крыловым. Он очень хороший человек, у меня только позитивные эмоции от встречи и знакомства с ним. Должен отметить, что вся организация, весь клуб ко мне относятся очень хорошо: и Александр Крылов, и все остальные. Я не так давно приехал, у меня прошла неделя тренировочных сборов, у нас ещё всё впереди», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

