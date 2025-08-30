Скидки
Галлан — о планах «Шанхая» на выход в финал Кубка Гагарина: нелёгкая ситуация для нас

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан назвал сложной задачу выйти в финал Кубка Гагарина. Ранее генеральный менеджер китайского клуба Игорь Варицкий обозначил, что руководство «драконов» не устроит просто выход в плей-офф КХЛ.

«Это будет непросто. Считаю, что это нелёгкая ситуация для нас. Но я скорее думаю о следующей игре, а не о том, что будет через шесть месяцев. Нужно идти от матча к матчу. Мы делаем всё возможное, чтобы достичь максимальных результатов, усиленно тренируемся», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Напомним, новый сезон КХЛ стартует 5 сентября 2025 года матчем за Кубок Открытия между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором».

