Варицкий: надеюсь, что Бурмистров вернётся на тот уровень, который он показывал в России

Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Игорь Варицкий считает, что нападающий команды Александр Бурмистров справляется с той ролью, которую ему отвели в клубе, и выразил надежду, что вернётся на тот уровень, который демонстрировал в России ранее.

– У Александра Бурмистрова получился скомканным предыдущий сезон, в котором он не сыграл и 10 матчей и не провёл ни одного матча в плей-офф. Насколько у вас высокие ожидания от него и верите ли вы в возвращение Александра на тот уровень, когда он играл в сборной России?

– Я верю в каждого игрока, который есть в нашей команде. Поэтому при встрече всегда говорю игрокам, которые приходят в нашу команду, что их лучшие матчи ещё впереди. И желательно в нашей команде.

Считаю, что Бурмистров справляется с той ролью, которую мы отвели ему совместно с тренерским штабом. Конечно, на тот уровень, о котором вы сказали, наверное, не вернётся ни один игрок спустя 15 лет. Но надеюсь, что он покажет и вернётся на тот уровень, который он демонстрировал здесь, в России. Роль ему отведена. Он принял её. На данный момент претензий к нему нет. Уверен, что всё будет нормально, — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.