Хоккей

«С опаской смотрят в сторону России». Варицкий — о диалоге с игроком с китайскими корнями

«С опаской смотрят в сторону России». Варицкий — о диалоге с игроком с китайскими корнями
Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Игорь Варицкий заявил, что у команды есть приоритет подписать китайского игрока, если его профессиональный уровень будет соответствовать уровню КХЛ и команды.

– Насколько китайская национальная федерация сейчас вовлечена в дела «Куньлуня»?
– Мы уже сказали, что находимся только в начале пути. Поэтому сейчас было бы неправильно делать заявления, что они вовлечены. Мы стремимся к этому и будем делать всё возможное. На данный момент самое главное – это показывать красивый и успешный хоккей.

– Вам интересно подписывать игроков с китайскими корнями? Например, недавно китайского игрока выбрали на драфте НХЛ.
– Не принципиально, но приоритет, конечно, такой есть. Мы будем только за, чтобы подписать такого игрока, если его профессиональный уровень будет соответствовать уровню КХЛ и уровню нашей команды.

Да, вы правильно заметили, что один китайский игрок был выбран во втором раунде на драфте НХЛ. Защитник. И там есть ещё пара человек с китайскими корнями. Скажем так, с представителями одного из них мы находимся в диалоге, но пока они с опаской смотрят в сторону России – ехать или не ехать. Парень играет в юниорском хоккее, близок к АХЛ.

Ещё с одним игроком, который уже был упомянут в прессе, мы не достигли согласия, и он остался там ещё на один сезон, — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

