Галлан — о перестройке на «Шанхай» после работы с Панариным и Ко: для меня это не проблема

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан рассказал, будет ли ему сложно перестраиваться на работу в КХЛ после того, как в своей последней команде в НХЛ он тренировал звёзд мирового уровня вроде Игоря Шестёркина и Артемия Панарина.

«Для меня это не проблема. Я тренировал и юношеские команды, и в АХЛ, с разными людьми работал, поэтому мне несложно перестроиться. У меня 25 новых человек, которых раньше не знал, с некоторыми работал, но нужно в целом строить команду. 6 сентября – большой день, первый матч чемпионата», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Напомним, канадский специалист работал с Панариным и Шестёркиным в «Нью-Йорк Рейнджерс», который возглавлял с 2021 по 2023 год.

