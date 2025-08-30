Ротенберг ответил на вопрос о возможном переходе Кузнецова в «Динамо»

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг оценил шансы на переход нападающего Евгения Кузнецова в стан бело-голубых.

«Я занимаюсь резервом, а Женя уже взрослый хоккеист. Хочу пожелать ему удачи. Он сделал очень много для хоккея в целом и заслуживает играть», – приводит слова Ротенберга Metaratings.

В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Евгений выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.