Галлан — о переезде в КХЛ: два года не тренировал в НХЛ, для меня это большая возможность

Галлан — о переезде в КХЛ: два года не тренировал в НХЛ, для меня это большая возможность
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан рассказал, как принял решение возглавить китайскую команду.

«С этими людьми [североамериканскими игроками и тренерами КХЛ] не разговаривал, скорее, общался со своим агентом, менеджментом клуба, Игорем Константиновичем [Варицким]. Также советовался с семьёй. В какой-то момент просто нужно было сделать выбор – ехать сюда или нет. Очень рад, что сделал его, с нетерпением жду сезона. Для меня это большая возможность, два года не тренировал в НХЛ, возвращаюсь в тренерскую деятельность», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

