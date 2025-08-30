Жерар Галлан рассказал, как он сформировал тренерский штаб в дебютном сезоне в России

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан рассказал о выборе тренерского штаба на сезон.

«С Майком Келли я работаю достаточно давно — 15 лет и в НХЛ, и в юниорском хоккее. Здорово, что он здесь со мной, но есть и люди, с которыми я не был знаком, Виктор Игнатьев и Дэвид Немировски. Мы с ними встречались, но в плане выбора тренерского штаба полностью доверял Игорю Константиновичу [Варицкому]. Тренеры достойного уровня, у них замечательное резюме, доверяю этим специалистам. Мы с Майком не разговариваем на английском, будет проще выстраивать коммуникацию», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.