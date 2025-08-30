Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Галлан — о языковом барьере в России: придётся просить о помощи с переводом

Галлан — о языковом барьере в России: придётся просить о помощи с переводом
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан рассказал, как будет решать проблемы с языковым барьером.

«У нас очень много североамериканских игроков в команде. Поэтому всё, что происходит в раздевалке, транслируется на английском языке. Что касается общения с судьями… Иногда приходится переводить, сегодня [Александр] Бурмистров мне в этом помогал. Придётся в какие-то моменты просить о помощи с переводом, но не вижу в этом проблемы», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Напомним, последним местом работы 61-летнего канадского специалиста был «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2022/2023. В НХЛ Галлан также тренировал «Коламбус Блю Джекетс», «Флориду Пантерз» и «Вегас Голден Найтс».

Материалы по теме
Жерар Галлан рассказал, как он сформировал тренерский штаб в дебютном сезоне в России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android