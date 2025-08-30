Экс-тренер сборной Канады ответил на вопрос, что он знал о КХЛ до своего приезда в лигу

Бывший тренер сборной Канады Жерар Галлан, ныне возглавляющий «Шанхайских Драконов», заявил, что до приезда в КХЛ знал, что это хорошая профессиональная лига, где большое количество талантливых игроков.

«Конечно, я знал о КХЛ до того, как со мной связались из «Шанхая». Но не был в курсе деталей, особо не смотрел матчи, следил за результатами. Когда со мной впервые связались, сделал определённую работу, изучил информацию, посмотрел достаточное количество матчей, чтобы получить больше данных. Но всегда знал, что КХЛ — это хорошая профессиональная лига, здесь большое количество талантливых игроков, дальше мне предложили контракт — я согласился», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.