Команда Дацюка одержала победу в прощальном матче экс-форварда «Детройта» в Екатеринбурге

Команда олимпийского чемпиона, двукратного обладателя Кубка Стэнли Павла Дацюка одержала победу со счётом 13:8 в прощальном матче бывшего форварда «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла сегодня, 30 августа, на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге.

В составе команды Дацюка сыграли обладатели Кубка Стэнли Александр Овечкин, Сергей Фёдоров и Валерий Каменский, олимпийский чемпион Илья Ковальчук, тренерами были Олег Знарок, Александр Якушев и Владимир Крикунов.

Дацюку 47 лет. Он является бронзовым призёром Олимпиады, чемпионом мира, серебряным и двукратным бронзовым призёром мировых первенств, обладателем Кубка Гагарина. В 2024 году Павел был включён в Зал хоккейной славы.

