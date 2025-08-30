Скидки
«Бизнес-решение». Директор «Спартака» — об уходе Голдобина

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев прокомментировал уход из команды нападающего Николая Голдобина. Форвард перешёл в СКА, пройдя через список отказов, куда его поместили красно-белые.

– Хотелось бы закрыть тему про Николая Голдобина. Можете объяснить причины расставания и как к этому пришли? Можете озвучить позицию клуба по данной ситуации?
— Я скажу так, что это решение было принято по нескольким факторам. Основная причина – потолок зарплат. Мы усилились и подписали других игроков. Контрактный статус Николая был основным моментом. Мы вели переговоры о возможном продлении контракта, но желания продлевать контракт со «Спартаком» у него не было, и было принято бизнес-решение. Искали варианты получения хорошей компенсации за него, и клуб в итоге остался доволен. Данный вариант развития событий помог выиграть всем сторонам. На этом предлагаю закрыть эту тему, — приводит слова Беляева пресс-служба «Спартака».

«Беседа шла долго, игрок не захотел продлиться со «Спартаком». Жамнов — об уходе Голдобина
