Марнер рассказал о преследовании после поражения «Торонто» от «Флориды» в Кубке Стэнли

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер заявил, что его адрес в Торонто рассылали в Сети после поражения «Торонто Мэйпл Лифс» от «Флориды Пантерз» (1:6) в седьмом матче второго раунда минувшего Кубка Стэнли.

«Мой тесть написал мне: «Хочу, чтобы ты знал: какой-то парень распространяет ваш домашний адрес в интернете и говорит, что, если кто-то хочет прийти к нам в гости и, цитата, «попрощаться», идите вот сюда». Это было довольно непросто для нас. Нам приходилось справляться с чем-то подобным последние два года. Болельщики очень страстные, они любят команду. Я это знаю, я родился и вырос там. Но когда под вопросом безопасность твоей семьи, особенно с рождением сына… Я не думаю, что это приемлемо», – приводит слова Марнера The Athletic.