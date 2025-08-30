Скидки
Быков: Ларионову будет сложно выиграть Кубок Гагарина. СКА будут мешать многие клубы

Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил, что СКА будет сложно взять Кубок Гагарина.

«Руководство СКА будет оценивать работу Ларионова после завершения сезона, а болельщики будут ждать своих игроков с Кубком Гагарина в руках.

Ларионову будет очень сложно выиграть Кубок Гагарина. Ему будут мешать многие клубы. «Локомотив» будет одним из главных претендентов на победу в новом сезоне и точно создаст СКА проблемы», – приводит слова Быкова Metaratings.

Напомним, новый сезон КХЛ стартует 5 сентября 2025 года матчем за Кубок Открытия между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором». В розыгрыше примут участие 22 команды, включая новую структуру конференций после исключения «Витязя».

