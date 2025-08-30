Минское «Динамо» обыграло московское «Динамо» и вышло в финал Кубка мэра Москвы

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы, в котором встречались местное «Динамо» и минское «Динамо». Хоккеисты белорусской команды одержали победу со счётом 3:2 и вышли в финал турнира.

На 12-й минуте нападающий Джордан Уил забил первый гол и вывел московский клуб вперёд. На 23-й минуте форвард Антон Слепышев удвоил преимущество своей команды. На 25-й минуте нападающий Вадим Мороз отыграл одну шайбу минского клуба. На 33-й минуте форвард Сэм Энас сравнял счёт. На 35-й минуте нападающий Виталий Пинчук вывел минчан вперёд и установил окончательный счёт — 3:2.