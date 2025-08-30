Минское «Динамо» обыграло московское «Динамо» и вышло в финал Кубка мэра Москвы
Поделиться
В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы, в котором встречались местное «Динамо» и минское «Динамо». Хоккеисты белорусской команды одержали победу со счётом 3:2 и вышли в финал турнира.
Кубок мэра Москвы . Группа А
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Уил (Пыленков, Слепышев) – 11:58 (5x4) 2:0 Слепышев (Пакетт, Пыленков) – 22:50 (5x5) 2:1 Мороз (Хенкель, Липский) – 24:17 (5x5) 2:2 Энас (Лимож) – 32:46 (5x5) 2:3 Пинчук (Энас, Смит) – 34:39 (5x4)
На 12-й минуте нападающий Джордан Уил забил первый гол и вывел московский клуб вперёд. На 23-й минуте форвард Антон Слепышев удвоил преимущество своей команды. На 25-й минуте нападающий Вадим Мороз отыграл одну шайбу минского клуба. На 33-й минуте форвард Сэм Энас сравнял счёт. На 35-й минуте нападающий Виталий Пинчук вывел минчан вперёд и установил окончательный счёт — 3:2.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 августа 2025
-
20:58
-
20:44
-
20:29
-
20:16
-
20:04
-
19:48
-
19:19
-
19:14
-
19:08
-
19:05
-
18:56
-
18:44
-
18:38
-
18:30
-
18:22
-
18:18
-
18:14
-
18:07
-
18:02
-
17:50
-
17:45
-
17:26
-
17:11
-
16:50
-
16:38
-
16:14
-
15:50
-
15:30
-
15:25
-
15:13
-
15:10
-
15:10
-
15:07
-
15:02
-
14:53