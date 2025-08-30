Скидки
Хоккей

Динамо М — Динамо Мн, результат матча 30 августа 2025 года, счет 2:3, Кубок мэра Москвы

Минское «Динамо» обыграло московское «Динамо» и вышло в финал Кубка мэра Москвы


В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы, в котором встречались местное «Динамо» и минское «Динамо». Хоккеисты белорусской команды одержали победу со счётом 3:2 и вышли в финал турнира.

Кубок мэра Москвы . Группа А
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Уил (Пыленков, Слепышев) – 11:58 (5x4)     2:0 Слепышев (Пакетт, Пыленков) – 22:50 (5x5)     2:1 Мороз (Хенкель, Липский) – 24:17 (5x5)     2:2 Энас (Лимож) – 32:46 (5x5)     2:3 Пинчук (Энас, Смит) – 34:39 (5x4)    

На 12-й минуте нападающий Джордан Уил забил первый гол и вывел московский клуб вперёд. На 23-й минуте форвард Антон Слепышев удвоил преимущество своей команды. На 25-й минуте нападающий Вадим Мороз отыграл одну шайбу минского клуба. На 33-й минуте форвард Сэм Энас сравнял счёт. На 35-й минуте нападающий Виталий Пинчук вывел минчан вперёд и установил окончательный счёт — 3:2.

Календарь Кубка мэра Москвы
Турнирная таблица Кубка мэра Москвы
