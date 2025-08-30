ЦСКА сыграет с минским «Динамо» в финале Кубка мэра Москвы

Завершились все матчи группового этапа традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы, по итогам которых определилась финальная пара соревнований.

ЦСКА со счётом 4:2 переиграл «Шанхайских Драконов». Минское «Динамо» одержало победу над московским «Динамо», отыгравшись с 0:2. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу минчан.

Таким образом, в финальном матче соревнований сойдутся ЦСКА и минское «Динамо». Данная встреча пройдёт в Москве на стадионе «Мегаспорт» 31 августа. Начало запланировано на 19:30 мск.

В матче за пятое место сыграют «Спартак» и нижегородское «Торпедо». За третье место поборются московское «Динамо» и «Шанхайские Драконы».