Главная Хоккей Новости

Никитин прокомментировал победу ЦСКА над «Шанхайскими Драконами» в Кубке мэра Москвы

Никитин прокомментировал победу ЦСКА над «Шанхайскими Драконами» в Кубке мэра Москвы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Шанхайскими Драконами» (4:2) в рамках Кубка мэра Москвы.

Кубок мэра Москвы . Группа B
30 августа 2025, суббота. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Яппаров (Янченко, Долженков) – 02:06 (5x5)     2:0 Янченко (Спронг, Бучельников) – 09:28 (5x4)     3:0 Абрамов (Гарднер, Бучельников) – 22:57 (5x4)     4:0 Гурьянов (Нестеров, Дроздов) – 27:30 (5x5)     4:1 Куинни (Сюсиз) – 45:47 (5x4)     4:2 Чехович (Брынцев, Куинни) – 48:44 (5x5)    

— Два периода хорошо сыграли. Но третий период принёс команде больше пользы, чем первые два. В хоккее кто импульс забирает, тот и владеет инициативой. Так что мы довольны, что третий период сложился именно так.

— Какой из голов ЦСКА в матче вам больше понравился?
— Перед третьим периодом мы как раз сказали ребятам, что нет разницы между шайбой в исполнении Янченко и голом на подставлении. Любые засчитываются. И каждая шайба – это не стечение обстоятельств, а исполнительское мастерство. Больше внимания обращают на комбинации, но поверьте мне – попасть по летящей шайбе, не боясь, что она прилетит тебе в лицо, – не только мастерство, но и характер.

— Несколько драк сегодня было с участием молодых игроков. Насколько эта история нужна команде в межсезонье?
— Кровь молодая, это нормально совершенно. Конечно, не хочется на предсезонке травматизма, но сегодня точно не мы первый силовой приём провели. То, что ребята заступаются друг за друга, – мы это не то что приветствуем, это наш кодекс, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

