Никитин прокомментировал победу ЦСКА над «Шанхайскими Драконами» в Кубке мэра Москвы

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Шанхайскими Драконами» (4:2) в рамках Кубка мэра Москвы.

— Два периода хорошо сыграли. Но третий период принёс команде больше пользы, чем первые два. В хоккее кто импульс забирает, тот и владеет инициативой. Так что мы довольны, что третий период сложился именно так.

— Какой из голов ЦСКА в матче вам больше понравился?

— Перед третьим периодом мы как раз сказали ребятам, что нет разницы между шайбой в исполнении Янченко и голом на подставлении. Любые засчитываются. И каждая шайба – это не стечение обстоятельств, а исполнительское мастерство. Больше внимания обращают на комбинации, но поверьте мне – попасть по летящей шайбе, не боясь, что она прилетит тебе в лицо, – не только мастерство, но и характер.

— Несколько драк сегодня было с участием молодых игроков. Насколько эта история нужна команде в межсезонье?

— Кровь молодая, это нормально совершенно. Конечно, не хочется на предсезонке травматизма, но сегодня точно не мы первый силовой приём провели. То, что ребята заступаются друг за друга, – мы это не то что приветствуем, это наш кодекс, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.