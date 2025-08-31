Скидки
«Современная молодёжь — пофигисты». Врач «Сибири» — о различии поколений

Врач «Сибири» Сергей Шигаев ответил на вопрос, в чём отличие молодых и возрастных хоккеистов в плане подхода.

– Расскажите, в чём отличие молодых и возрастных хоккеистов в плане подхода?
– Очень большие различия. Опытный игрок понимает, что если он не будет делать требуемую работу, то он покинет хоккей и всё. Он постоянно держит себя в форме, у него правильный режим, он хорошо питается. А современная молодёжь – пофигисты. Опаздывают и так далее.

На самом деле, раньше этим воспитанием занимались игроки постарше, а сейчас это стало неправильно, нельзя их обижать, а то будет дедовщина. К ним пошла какая-то жалость, я считаю, что это неправильно. С ними надо быть строже, где-то заставлять что-то.

Кстати, такие игроки были: талантливые, мастеровитые, которые должны были вырасти в топовых хоккеистов. Но в итоге просто пропали из-за разгильдяйства, непонимания и лени, — сказал Шигаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

