Матч-центр:
Главная Хоккей Новости

«Второй период совсем плохонький». Кудашов — о поражении московского «Динамо»

«Второй период совсем плохонький». Кудашов — о поражении московского «Динамо»
Аудио-версия:
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от минского «Динамо» (2:3) в Кубке мэра Москвы.

Кубок мэра Москвы . Группа А
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Уил (Пыленков, Слепышев) – 11:58 (5x4)     2:0 Слепышев (Пакетт, Пыленков) – 22:50 (5x5)     2:1 Мороз (Хенкель, Липский) – 24:17 (5x5)     2:2 Энас (Лимож) – 32:46 (5x5)     2:3 Пинчук (Энас, Смит) – 34:39 (5x4)    

— Как и в любой игре: что-то получалось, что-то не получалось. Конечно, второй период совсем плохонький сыграли, первый и третий – более-менее. Есть время до начала сезона.

– Артём Швец-Роговой отсутствовал в заявке второй раз подряд. Что с ним?
– Ротация.

– Наверное, московское «Динамо» может стать единственной командой в КХЛ, у которой этим летом все матчи играет один вратарь. Зачем так грузите Максима Моторыгина?
– Выносливость тренируем.

– У вас не было мыслей посмотреть других вратарей?
– Было. Но другие вратари задействованы в других командах, поэтому все вратари получают практику. Но завтра, может быть, кто-то другой и сыграет.

– Две драки были связаны с переизбытком желания у игроков?
– Возможно. У игроков спросите. Не я же дрался. Естественно, что накал был.

– Довольны игрой Александра Кисакова?
– Если подписали контракт, значит, довольны, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Новости. Хоккей
