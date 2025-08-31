«Они пили и играли». Врач «Сибири» — об отношении игроков к алкоголю в 2000-х

Врач «Сибири» Сергей Шигаев рассказал, чем отличается подход к процессу среднестатистического игрока в начале нулевых и сейчас.

– Давайте сравним подход к процессу среднестатистического игрока в начале нулевых и сейчас.

– Сейчас однозначно подход стал лучше.

– В чём коренные различия?

– Тогда ребята много выпивали, собирались прям командой. Они пили и играли. Может быть, даже то поколение было крепче в этом отношении.

– Как говорил Карпин: «Раньше пили и играли, а теперь не пьют и не играют».

– Если вот это поколение так будет пить, то они уже не во что не смогут играть (смеётся). Те как-то переваривали это всё. Где-то даже помогало: сплочение происходило, вместе же гуляли.

– Вы это принимали тогда, как правило игры, или пытались с этим бороться?

– На самом деле, принимал. Тогда в этом не было ничего страшного. Всем известно, что школа ЦСКА, которая была великая, пила по-страшному.

Они находились взаперти, но когда их выпустят, то оторвутся на максимум. Ехали на какой-нибудь матч, в поезде могли напиться вусмерть, но они выходили и играли. Причём делали это очень хорошо.

В те времена очень много держали хоккеистов на сборах, базы закрывали перед играми, уйти было некуда. Сейчас такого нет, всё доступно. Люди из-за этого стали разумнее, — сказал Шигаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.