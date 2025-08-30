Канадский новичок «Динамо» Москва объяснил, зачем он устроил драку в предсезонном матче

Нападающий московского «Динамо» Девин Броссо после поражения в матче группового раунда Кубка мэра Москвы – 2025 с минским «Динамо» (2:3) объяснил, зачем он подрался с белорусским форвардом Сергеем Кузнецовым. В самой концовке второго периоде Девин устроил драку с соперником и получил 17 минут штрафного времени как зачинщик боя.

«Весь второй период шла достаточно обоюдоострая игра. В самой концовке отрезка на Максима Моторыгина налетел соперник, а я лишь хотел защитить своего игрока и вступился за голкипера», — передаёт слова Броссо корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

По итогам этого матча минское «Динамо» вышло в финал турнира, где встретится с ЦСКА.