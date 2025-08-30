Канадский новичок «Динамо» Москва объяснил, зачем он устроил драку в предсезонном матче
Нападающий московского «Динамо» Девин Броссо после поражения в матче группового раунда Кубка мэра Москвы – 2025 с минским «Динамо» (2:3) объяснил, зачем он подрался с белорусским форвардом Сергеем Кузнецовым. В самой концовке второго периоде Девин устроил драку с соперником и получил 17 минут штрафного времени как зачинщик боя.
Кубок мэра Москвы . Группа А
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Уил (Пыленков, Слепышев) – 11:58 (5x4) 2:0 Слепышев (Пакетт, Пыленков) – 22:50 (5x5) 2:1 Мороз (Хенкель, Липский) – 24:17 (5x5) 2:2 Энас (Лимож) – 32:46 (5x5) 2:3 Пинчук (Энас, Смит) – 34:39 (5x4)
«Весь второй период шла достаточно обоюдоострая игра. В самой концовке отрезка на Максима Моторыгина налетел соперник, а я лишь хотел защитить своего игрока и вступился за голкипера», — передаёт слова Броссо корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.
По итогам этого матча минское «Динамо» вышло в финал турнира, где встретится с ЦСКА.
