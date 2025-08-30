Скидки
Никитин: у нас много именитых тренеров в лиге, и я у каждого пытаюсь учиться

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над «Шанхайскими Драконами» (4:2) под руководством Жерара Галлана ответил, что хотел бы почерпнуть у канадского специалиста.

Кубок мэра Москвы . Группа B
30 августа 2025, суббота. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Яппаров (Янченко, Долженков) – 02:06 (5x5)     2:0 Янченко (Спронг, Бучельников) – 09:28 (5x4)     3:0 Абрамов (Гарднер, Бучельников) – 22:57 (5x4)     4:0 Гурьянов (Нестеров, Дроздов) – 27:30 (5x5)     4:1 Куинни (Сюсиз) – 45:47 (5x4)     4:2 Чехович (Брынцев, Куинни) – 48:44 (5x5)    

— Играли сегодня против маститого соперника – Жерара Галлана. Что хотели бы у него почерпнуть?
— Об этом рано ещё говорить – и у него, и у нас ещё команды совершенно новые. Больше сосредотачиваемся на своей работе. У нас много именитых тренеров в лиге, и я у каждого пытаюсь учиться. Без разницы, маститый ли он, выигрывал что-то или нет, пытаюсь подмечать детали, тенденции, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

Напомним, Галлан возглавил китайский клуб в августе 2025 года. Последним местом работы 61-летнего канадского специалиста был «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2022/2023. В НХЛ Галлан также тренировал «Коламбус Блю Джекетс», «Флориду Пантерз» и «Вегас Голден Найтс».

Комментарии
