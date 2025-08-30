Никитин: у нас много именитых тренеров в лиге, и я у каждого пытаюсь учиться

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над «Шанхайскими Драконами» (4:2) под руководством Жерара Галлана ответил, что хотел бы почерпнуть у канадского специалиста.

— Играли сегодня против маститого соперника – Жерара Галлана. Что хотели бы у него почерпнуть?

— Об этом рано ещё говорить – и у него, и у нас ещё команды совершенно новые. Больше сосредотачиваемся на своей работе. У нас много именитых тренеров в лиге, и я у каждого пытаюсь учиться. Без разницы, маститый ли он, выигрывал что-то или нет, пытаюсь подмечать детали, тенденции, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

Напомним, Галлан возглавил китайский клуб в августе 2025 года. Последним местом работы 61-летнего канадского специалиста был «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2022/2023. В НХЛ Галлан также тренировал «Коламбус Блю Джекетс», «Флориду Пантерз» и «Вегас Голден Найтс».