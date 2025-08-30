Броссо — об игре «Динамо» под руководством Кудашова: думаю, этот стиль принесёт нам успех

Канадский нападающий московского «Динамо» Девин Броссо считает, что стиль главного тренера бело-голубых принесёт команде успех.

«Думаю, этот стиль [игры Алексея Кудашова] принесёт нам успех. Когда мои бывшие команды встречались с московским «Динамо», всегда приходилось очень сложно. Мы хотим играть уверенно в защите, у нас строится системный хоккей, с ним мы можем достичь чего-то большего», — передаёт слова Броссо корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Броссо с 2022 года выступает в КХЛ и первые два года провёл в «Куньлуне». В прошлом сезоне 29-летний канадский форвард представлял «Амур», за который набрал 22 (13+9) очка в 33 играх регулярного чемпионата КХЛ. Девин пополнил состав московского «Динамо» в июне 2025 года.