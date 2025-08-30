Скидки
Канадский форвард «Динамо» назвал две команды КХЛ, с которыми будет сложнее всего играть

Нападающий московского «Динамо» Девин Броссо ответил на вопрос, с какими командами будет сложнее всего играть в предстоящем сезоне КХЛ.

«Выделю две команды. Это системный в защите «Локомотив», команда-чемпион, против которого сложно играть, а также ЦСКА, нам достаточно тяжело с ними, потому что туда из чемпионского состава перешёл Игорь Никитин. Думаю, есть несколько команд, которые могут доставить неприятности, но выделю эти две», — передаёт слова Броссо корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Напомним, новый сезон КХЛ стартует 5 сентября 2025 года матчем за Кубок Открытия между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором».

