Главная Хоккей Новости

Врач «Сибири» — о запрете на сахар: я это вообще не поддерживаю, это ничего не даёт

Врач «Сибири» Сергей Шигаев заявил, что в новосибирском клубе нет чётких ограничений по питанию.

– Объясните, что даёт запрет на сахар?
– Я это вообще не поддерживаю, это ничего не даёт. Хорошо, человек так себе играл в хоккей и перестал есть сахар. Он станет лучше это делать? Точно нет.

– Может быть, в функциональном плане станет легче? Или это никак не коррелируется?
– Нет, чёткой зависимости я пока не вижу. У нас в «Сибири» нет чётких ограничений по питанию. Да, мы убираем лишние углеводы, ограничиваем кого-то индивидуально, даём рекомендации. Жёсткости тут нет, — сказал Шигаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полное интервью с Сергеем Шигаевым читайте на «Чемпионате»:
«Не ограничиваю людей по питанию, запрет сахара ничего не даёт». Беседа с врачом «Сибири»
