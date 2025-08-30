Скидки
Игрок ЦСКА Рой — о матче с «Шанхаем»: этот клуб всегда был агрессивным и мощным на льду

Канадский защитник ЦСКА Джереми Рой заявил, что его не удивили драки в матче с «Шанхайскими Драконами» (4:2) на Кубке мэра Москвы.

Кубок мэра Москвы . Группа B
30 августа 2025, суббота. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Яппаров (Янченко, Долженков) – 02:06 (5x5)     2:0 Янченко (Спронг, Бучельников) – 09:28 (5x4)     3:0 Абрамов (Гарднер, Бучельников) – 22:57 (5x4)     4:0 Гурьянов (Нестеров, Дроздов) – 27:30 (5x5)     4:1 Куинни (Сюсиз) – 45:47 (5x4)     4:2 Чехович (Брынцев, Куинни) – 48:44 (5x5)    

«Это не американский хоккей, конечно. Но меня драки в сегодняшнем матче не удивили. «Куньлунь» — теперь «Шанхай» — всегда был агрессивным и мощным на льду. Причём на протяжении всех сезонов, что я играю в КХЛ. Это часть их игры. Это надо понимать, когда ты выходишь на матч против этой команды. Надо быть готовым, что будет много физических контактов, надо группироваться, чтобы не получить повреждение.

Можно ли сказать, что эта игра показывает, что летний хоккей закончился? Кубок мэра Москвы закладывает базу на старт сезона, на то, как ты его начнёшь. И наша цель — выиграть этот турнир. Это же трофей, поэтому хочется поднять кубок. Здесь мы полноценно готовыми выходим к КХЛ, поэтому для меня это уже не летний хоккей. Это последняя ступень перед регуляркой», — приводит слова Роя Legalbet.

