Дацюк получил звание почётного гражданина Свердловской области

Олимпийскому чемпиону, двукратному обладателю Кубка Стэнли Павлу Дацюку присвоили звание почётного гражданина Свердловской области.

Торжественная церемония состоялась в субботу, 30 августа, на льду «УГМК Арены» в Екатеринбурге перед прощальным матчем Дацюка. Награду хоккеисту вручил временно исполняющий обязанности губернатора области Денис Паслер.

Дацюку 47 лет. Он родился в Свердловске (ныне — Екатеринбург) и является воспитанником екатеринбургского хоккея. Павел — бронзовый призёр Олимпиады, чемпион мира, серебряный и двукратный бронзовый призёр мировых первенств, обладатель Кубка Гагарина. В 2024 году хоккеист был включён в Зал хоккейной славы.