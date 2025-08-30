Директор «Спартака» сообщил, что клуб не договорился о переходах Лажуа и Смита

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев оценил трансферную кампанию клуба и заявил, что команде требуется усиление.

— Мы довольны трансферной политикой в этом году. Есть задача найти защитника – поиски продолжаются. Если закроем в ближайшее время эту позицию, то все задачи, поставленные перед клубом, мы выполним.

– Поиск защитника – приоритетная задача «Спартака» на данный момент?

— Да. Мы видим, что у нас укомплектована и вратарская линия, и линия нападения. Есть достаточное количество центральных нападающих, которые могут играть и с краю, и в центре. А один защитник под большинство, который будет двусторонним – будет играть и помогать не только в большинстве, но и в защите. У нас было много вариантов летом – Алексей Юрьевич много общался с иностранцами. Мы ожидали, что мы закроем эту позицию, но сложившиеся факторы не от нас зависели.

Я уже рассказывал, что у Максима Лажуа было приоритетом играть у Ги Буше – это его тренер с детства. Ещё Тай Смит, с которым мы вели переговоры, – выбрал Минск, потому что там ребята, с которыми он играл в Северной Америке. Наши предложения были финансово более выгодными, но тут ребята выбирали по разным причинам команды. На внутреннем рынке нет сейчас таких игроков, которые бы усилили «Спартак», – мы обсуждаем каждую кандидатуру с тренерским штабом. И мы обязательно подпишем игрока, если кто-то подходящий появится, — приводит слова Беляева пресс-служба «Спартака».