Ротенберг прокомментировал решение НХЛ признать рекордный гол Овечкина лучшим в сезоне

Аудио-версия:
Комментарии

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о том, что НХЛ признала рекордный гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим в сезоне.

«Здорово, что Овечкин установил рекорд по заброшенным шайбам. Он сделал огромный вклад в то, что наш хоккей находится на пике популярности. Желаю Саше здоровья. Уверен, что и в этом сезоне он побьёт рекорды. А мы будем радоваться, что у нас есть такой хоккеист, который ведёт всех за собой. Со стороны НХЛ это жест признания величия Овечкина», – приводит слова Ротенберга Metaratings.

Напомним, 6 апреля во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) 39-летний Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, забросив 895-ю шайбу.

Рекордная шайба Овечкина признана лучшей по итогам прошедшего сезона НХЛ
