Хоккей

Капитан «Ак Барса» Марченко прокомментировал победу над «Нефтехимиком»

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко подвёл итоги товарищеского матча с «Нефтехимиком» (5:3) и рассказал об адаптации защитника Уайатта Калинюка в команде.

Товарищеские матчи (клубы)
30 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Фисенко (Сафонов, Пустозёров) – 06:41 (5x5)     0:2 Фисенко (Лямкин) – 10:36 (5x5)     1:2 Митякин (Хафизуллин, Белозёров) – 15:58 (5x4)     1:3 Марченко (Биро, Калинюк) – 21:28 (5x5)     2:3 Жафяров (Хлыстов, Барулин) – 22:02 (5x5)     3:3 Ди (Профака, Барулин) – 25:31 (5x4)     3:4 Яшкин (Галимов) – 48:13 (5x4)     3:5 Биро – 59:14 (en)    

– Как вам игра?
– Местами получалось хорошо, но где-то соперник перехватывал. Это больше было от наших потерь, это проблема, которую нужно исправить.

– В связи с чем возникали эти ошибки?
– Тяжело сказать. Где-то ребята хотели перемудрить, надо было местами чуть меньше рисковать.

– Тренерский штаб требует от вас играть проще или придумывать что-то посложнее?
– Есть зоны, где можно повышать сложность. Думаю, почти у всех команд есть такие моменты. В чужой зоне точно никто не запрещает что-то придумывать, но где-то надо сыграть попроще, все должны это понимать.

– Как вам играть в паре с Уайаттом Калинюком? Кто-то из вас больше идёт в атаку?
– Играем по ситуации. Все защитники должны уметь подключиться в нужный момент, но важнее всего надёжно сыграть в обороне.

– Уайатт уже полностью адаптировался в команде?
– Думаю, от игры к игре становится лучше. Он приехал из Финляндии, там чуть другой хоккей, побольше площадка, здесь надо немного привыкнуть, – приводит слова Марченко пресс-служба «Ак Барса».

