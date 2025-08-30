Капитан «Ак Барса» Марченко прокомментировал победу над «Нефтехимиком»

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко подвёл итоги товарищеского матча с «Нефтехимиком» (5:3) и рассказал об адаптации защитника Уайатта Калинюка в команде.
– Как вам игра?
– Местами получалось хорошо, но где-то соперник перехватывал. Это больше было от наших потерь, это проблема, которую нужно исправить.
– В связи с чем возникали эти ошибки?
– Тяжело сказать. Где-то ребята хотели перемудрить, надо было местами чуть меньше рисковать.
– Тренерский штаб требует от вас играть проще или придумывать что-то посложнее?
– Есть зоны, где можно повышать сложность. Думаю, почти у всех команд есть такие моменты. В чужой зоне точно никто не запрещает что-то придумывать, но где-то надо сыграть попроще, все должны это понимать.
– Как вам играть в паре с Уайаттом Калинюком? Кто-то из вас больше идёт в атаку?
– Играем по ситуации. Все защитники должны уметь подключиться в нужный момент, но важнее всего надёжно сыграть в обороне.
– Уайатт уже полностью адаптировался в команде?
– Думаю, от игры к игре становится лучше. Он приехал из Финляндии, там чуть другой хоккей, побольше площадка, здесь надо немного привыкнуть, – приводит слова Марченко пресс-служба «Ак Барса».
