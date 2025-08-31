Скидки
Овечкин ответил на вопрос о возможном выведении из обращения его номера в «Вашингтоне»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Капиталз» Александр Овечкин на прощальном матче Павла Дацюка ответил на вопрос журналистов о возможном выведении из обращения в «Вашингтоне» его игрового номера.

— «Детройт» принял решение вывести из обращения номер Сергея Федорова. Вы считаете, что Павел Дацюк тоже заслуживает такой чести?

— Конечно, заслуживает. Но я не работаю в «Детройте», поэтому не могу ничего сказать.

— Кстати, Федоров сказал, что ваш номер в будущем тоже должны вывести из обращения в «Вашингтоне».

— А вы позвоните в «Вашингтон» и узнайте, — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Напомним, новый сезон НХЛ стартует 7 октября.

Художник нарисовал портрет Овечкина из его имени и фамилии

