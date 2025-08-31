Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о победе над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвёл итоги предсезонного товарищеского матча с «Нефтехимиком» (5:3).

– С чем были связаны перестановки в тройках?

– Никита Дыняк и Саша Барабанов заболели, мы не стали форсировать их восстановление, дали время выздороветь. Вчера тренировались в других сочетаниях, сегодня их поменяли, чтобы посмотреть новые связки. Сезон длинный, возможны разные ситуации, и мы должны понимать, какие есть опции.

– «Нефтехимик» отыгрался с 1:3, а в первом матче предсезонки у них шансов почти не было. Что изменилось?

– Я уже говорил, что время безусловных фаворитов прошло. У каждой команды есть свои козыри. Мы сейчас говорим с ребятами о том, что важно поддерживать системность на протяжение всего матча и даже чемпионата, чтобы хороших отрезков было больше, – приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».