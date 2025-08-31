Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о победе над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о победе над «Нефтехимиком»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвёл итоги предсезонного товарищеского матча с «Нефтехимиком» (5:3).

Товарищеские матчи (клубы)
30 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Фисенко (Сафонов, Пустозёров) – 06:41 (5x5)     0:2 Фисенко (Лямкин) – 10:36 (5x5)     1:2 Митякин (Хафизуллин, Белозёров) – 15:58 (5x4)     1:3 Марченко (Биро, Калинюк) – 21:28 (5x5)     2:3 Жафяров (Хлыстов, Барулин) – 22:02 (5x5)     3:3 Ди (Профака, Барулин) – 25:31 (5x4)     3:4 Яшкин (Галимов) – 48:13 (5x4)     3:5 Биро – 59:14 (en)    

– С чем были связаны перестановки в тройках?
– Никита Дыняк и Саша Барабанов заболели, мы не стали форсировать их восстановление, дали время выздороветь. Вчера тренировались в других сочетаниях, сегодня их поменяли, чтобы посмотреть новые связки. Сезон длинный, возможны разные ситуации, и мы должны понимать, какие есть опции.

– «Нефтехимик» отыгрался с 1:3, а в первом матче предсезонки у них шансов почти не было. Что изменилось?
– Я уже говорил, что время безусловных фаворитов прошло. У каждой команды есть свои козыри. Мы сейчас говорим с ребятами о том, что важно поддерживать системность на протяжение всего матча и даже чемпионата, чтобы хороших отрезков было больше, – приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

Материалы по теме
«Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком» в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android