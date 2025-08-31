Александр Кадейкин ответил, насколько изменился «Трактор», по сравнению с прошлым сезоном

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин подвёл итоги предсезонки для своей команды. Челябинский клуб одержал победу на домашнем турнире Кубок губернатора, обыграв в финале «Амур» (5:2).

— Какие итоги Кубка губернатора вы бы отметили?

— Мы больше смотрим на турнир как на формат предсезонки и подготовки к сезону. Шли по нарастающей: вначале что-то не получалось, поэтому приходили на арену, многое разбирали и пытались это выполнять. Если брать все три недели подготовки, то получилось неплохо.

— По вашим ощущениям, насколько изменился «Трактор», по сравнению с прошлым сезоном?

— В любом случае в команде другие игроки с другим набором качеств. Но в целом система одна и думаю, что сильные стороны в этом году будут те же, будем стараться играть в тот же хоккей. Скажем так, по форме команда будет той же, а по именам, внутренней начинке будут свои особенности.

— Многие отмечают, что «Трактор» стал более габаритной, силовой командой.

— Ушли Виталий Кравцов, Чарльз Робинсон — тоже немаленькие парни. Не могу сказать, что мы стали больше или меньше. Я особо это не заметил, — приводит слова Кадейкина «РБ Спорт».