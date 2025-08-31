Скидки
Главная Хоккей Новости

Александр Кадейкин ответил, насколько изменился «Трактор», по сравнению с прошлым сезоном

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин подвёл итоги предсезонки для своей команды. Челябинский клуб одержал победу на домашнем турнире Кубок губернатора, обыграв в финале «Амур» (5:2).

Кубок губернатора Челябинской области . Финал
29 августа 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Гросс (Глотов, Светлаков) – 09:05 (4x4)     2:0 Никонов (Горбунов, Рыков) – 31:47 (5x5)     3:0 Светлаков (Дер-Аргучинцев, Ливо) – 46:43 (5x4)     3:1 Ли (Коротких, Слепец) – 51:48 (5x5)     4:1 Телегин (Коршков, Ливо) – 54:05 (5x3)     5:1 Дюбе (Кадейкин, Дэй) – 54:31 (5x4)     5:2 Талалуев (Ли, Воронков) – 59:38 (5x5)    

— Какие итоги Кубка губернатора вы бы отметили?
— Мы больше смотрим на турнир как на формат предсезонки и подготовки к сезону. Шли по нарастающей: вначале что-то не получалось, поэтому приходили на арену, многое разбирали и пытались это выполнять. Если брать все три недели подготовки, то получилось неплохо.

— По вашим ощущениям, насколько изменился «Трактор», по сравнению с прошлым сезоном?
— В любом случае в команде другие игроки с другим набором качеств. Но в целом система одна и думаю, что сильные стороны в этом году будут те же, будем стараться играть в тот же хоккей. Скажем так, по форме команда будет той же, а по именам, внутренней начинке будут свои особенности.

— Многие отмечают, что «Трактор» стал более габаритной, силовой командой.
— Ушли Виталий Кравцов, Чарльз Робинсон — тоже немаленькие парни. Не могу сказать, что мы стали больше или меньше. Я особо это не заметил, — приводит слова Кадейкина «РБ Спорт».

