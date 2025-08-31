Скидки
Нападающий «Нефтехимика» Жафяров прокомментировал поражение от «Ак Барса»

Нападающий «Нефтехимика» Дамир Жафяров высказался о поражении от «Ак Барса» (3:5) в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (клубы)
30 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Фисенко (Сафонов, Пустозёров) – 06:41 (5x5)     0:2 Фисенко (Лямкин) – 10:36 (5x5)     1:2 Митякин (Хафизуллин, Белозёров) – 15:58 (5x4)     1:3 Марченко (Биро, Калинюк) – 21:28 (5x5)     2:3 Жафяров (Хлыстов, Барулин) – 22:02 (5x5)     3:3 Ди (Профака, Барулин) – 25:31 (5x4)     3:4 Яшкин (Галимов) – 48:13 (5x4)     3:5 Биро – 59:14 (en)    

– Дамир, с первой заброшенной шайбой за «Нефтехимик»!
– Спасибо! Матч получился достаточно зрелищным, с большим количеством голов. Я думаю, болельщикам понравилось. Интересная игра была. Сегодня их на трибунах было много. Огромное спасибо им за поддержку. Невероятная атмосфера была! Остается не так много времени до начала регулярки – готовимся.

– Как оцените игру команды?
– Думаю, не мне оценивать её. Мы каждую игру выходим и выкладываемся на полную, эта игра не исключение. Отдали все силы, несмотря на то, что была товарищеская игра. До последних секунд держали напряжение.

– Второй период получился очень результативным. За счёт чего удалось прибавить?
– Так получилось, просто использовали свои моменты. У нас их и в предыдущих играх было достаточно, но не получалось забить, поэтому надеемся, что дальше будет лучше, – приводит слова Жафярова пресс-служба «Нефтехимика».

