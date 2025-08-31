Нападающий «Нефтехимика» Жафяров прокомментировал поражение от «Ак Барса»

Нападающий «Нефтехимика» Дамир Жафяров высказался о поражении от «Ак Барса» (3:5) в товарищеском матче.
– Дамир, с первой заброшенной шайбой за «Нефтехимик»!
– Спасибо! Матч получился достаточно зрелищным, с большим количеством голов. Я думаю, болельщикам понравилось. Интересная игра была. Сегодня их на трибунах было много. Огромное спасибо им за поддержку. Невероятная атмосфера была! Остается не так много времени до начала регулярки – готовимся.
– Как оцените игру команды?
– Думаю, не мне оценивать её. Мы каждую игру выходим и выкладываемся на полную, эта игра не исключение. Отдали все силы, несмотря на то, что была товарищеская игра. До последних секунд держали напряжение.
– Второй период получился очень результативным. За счёт чего удалось прибавить?
– Так получилось, просто использовали свои моменты. У нас их и в предыдущих играх было достаточно, но не получалось забить, поэтому надеемся, что дальше будет лучше, – приводит слова Жафярова пресс-служба «Нефтехимика».
