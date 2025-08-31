Тренер «Ак Барса» Гатиятулин — о Денисенко: Гриша в Казани, осталось уладить формальности

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о новичках команды и ответил, когда ждать в составе нападающего Григория Денисенко.

– Как справляется с нагрузками новичок команды Илья Карпухин?

– Видно, что не было именно игровой практики, но в принципе он со всем справлялся. Сейчас ждём от него прогресса.

– Иностранцы провели почти все летние матчи. Они добавили в адаптации?

– Мы понимали, что для ребят это новая лига, новая атмосфера, и через игры только они могут прийти к хорошей форме. Ребята прибавляют с каждым матчем, у них есть свои сильные стороны, но и стараемся поправлять какие-то моменты в их игре. Ребята реагируют, мастерства у них хватает. Думаю, будут прогрессировать с каждым матчем.

– «Ак Барс» получил права на Григория Денисенко, когда ждать его в составе?

– Гриша в Казани, занимается по индивидуальной программе. Осталось уладить формальности, как только это решится, мы увидим его в составе, – приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».