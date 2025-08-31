Скидки
Главная Хоккей Новости

Новичок ЦСКА Даниэль Спронг взял 91-й номер в честь Сергея Фёдорова

Нидерландский нападающий ЦСКА Даниэль Спронг заявил, что взял 91-й номер в честь бывшего форварда армейцев, трёхкратного обладателя Кубка Стэнли и члена Зала хоккейной славы Сергея Фёдорова.

«Это один из лучших игроков. Он особенный, поэтому я выбрал номер 91. Это большая честь для меня играть под этим номером за ЦСКА. Надеюсь, что он будет гордиться мной. Фёдоров силён своим стилем игры, он мог делать на площадке всё. Он мог собрать вокруг себя трёх человек и переиграть их», — приводит слова Спронга ТАСС.

В сезоне-2024/2025 28-летний нидерландский форвард играл в трёх различных клубах НХЛ. Он начал сезон в составе «Ванкувер Кэнакс», затем перебрался в «Сиэтл Кракен», а завершил его в «Нью-Джерси Дэвилз». В 30 играх за эти команды Спронг набрал 7 (2+5) очков.

