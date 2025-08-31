Фёдоров — о Дацюке: умнейший центральный, который читает игру на два-три хода вперёд

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы Сергей Фёдоров поделился мнением об олимпийском чемпионе, двукратном обладателе Кубка Стэнли Павле Дацюке. В субботу, 30 августа, в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» прошёл прощальный матч Дацюка, Фёдоров принял участие в игре.

– Вас всегда ставят в пример как идеального центрфорварда. А как вы бы описали центра Дацюка?

– Умнейший центральный, который читает игру на два-три хода вперёд. Вы видели, сколько он сделал перехватов? Я играл в защите с Вячеславом Александровичем Фетисовым. Бывало, проигрывал позицию. Но тут Павел подставлял клюшечку, и шайба шла в борт, а не в наши ворота. Для меня это было ещё одно подтверждение его класса. Мы мало провели времени на льду в одной тройке с Павлом. Но даже тренируясь с ним, понимаешь, что он умнейший игрок. Помимо золотых рук.

– Какой была ваша первая реакция, когда в тот великий «Детройт» в 2001 году приехал неизвестный пацан из России?

– «Мы взяли ещё одного классного игрока», – реакция была такой. Я не помню, чтобы в те времена «Ред Уингз» брали не совсем классных хоккеистов. Это мы точно знали. Ну, а потом мы увидели тренировки, матчи – затем Павел вообще адаптировался. Он был феноменален! И не даром его поставили в одну тройку к Бретту Халлу. Ну, а Игорь Ларионов подготовил Дацюка к этому звену, – приводит слова Фёдорова «Матч ТВ».