Хоккеисты Максим Цыплаков и Максим Шабанов посетили матч US Open

Аудио-версия:
Комментарии

Российские нападающие «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков и Максим Шабанов посетили US Open — 2025. Фото хоккеистов на турнире опубликовало хоккейное агентство Winners в своём телеграм-канале. На каком именно матче присутствовали игроки, не уточняется.

Фото: t.me/winnershockey

Напомним, Шабанов стал игроком «Айлендерс» в июле этого года. В прошедшем сезоне 24-летний хоккеист в 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 67 (23+44) очков в составе «Трактора». В Кубке Гагарина на его счету 21 матч и 20 (10+10) набранных очков. Шабанов вошёл в символическую сборную сезона по версии КХЛ.

26-летний Цыплаков выступает за «Айлендерс» с лета 2024 года. В 77 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 35 (10+25) очков при коэффициенте полезности «+4». До отъезда в НХЛ Максим выступал за команды системы московского «Спартака».

