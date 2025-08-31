Нападающий ЦСКА Коваленко рассказал, как проходит его адаптация в КХЛ

Нападающий ЦСКА Николай Коваленко высказался о переходе в армейский клуб и объяснил, почему не остался в Северной Америке.

— Только положительные эмоции от перехода в ЦСКА. Но в то же время это большая ответственность, всё-таки самый титулованный клуб. Ответственность и гордость. Цель у нас одна, все её прекрасно знают, мы будем к ней стремиться шаг за шагом.

— Вы провели прошлый сезон в Северной Америке. Есть ли трудности с обратной адаптацией к КХЛ?

— Я бы не сказал, что мне нужна какая-то перестройка большая с одного стиля на другой. Может, небольшие тактические нюансы, моменты. В целом ничего совсем нового для меня нет.

— В это межсезонье были разговоры и о том, что вы могли остаться в Северной Америке. Не получили достойного предложения?

— Могу коротко и ясно — так сложились обстоятельства.

— На Кубке мэра мы видели, какое хорошее сочетание с Бучельниковым и Зерновым у вас сложилось. Добавить Спронга — убойная бригада большинства. Чувствуете, что сыгрались с ребятами полностью?

— Мы сейчас концентрируемся на усовершенствовании взаимопонимания как в тройке, так и в бригаде большинства. Нам надо каждый раз улучшаться, есть положительные результаты, и нам нужно цепляться за них и работать, работать, работать. А что до готовности к сезону — будем готовы 6 сентября, — приводит слова Коваленко Sport24.