Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий ЦСКА Коваленко рассказал, как проходит его адаптация в КХЛ

Нападающий ЦСКА Коваленко рассказал, как проходит его адаптация в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий ЦСКА Николай Коваленко высказался о переходе в армейский клуб и объяснил, почему не остался в Северной Америке.

— Только положительные эмоции от перехода в ЦСКА. Но в то же время это большая ответственность, всё-таки самый титулованный клуб. Ответственность и гордость. Цель у нас одна, все её прекрасно знают, мы будем к ней стремиться шаг за шагом.

— Вы провели прошлый сезон в Северной Америке. Есть ли трудности с обратной адаптацией к КХЛ?
— Я бы не сказал, что мне нужна какая-то перестройка большая с одного стиля на другой. Может, небольшие тактические нюансы, моменты. В целом ничего совсем нового для меня нет.

— В это межсезонье были разговоры и о том, что вы могли остаться в Северной Америке. Не получили достойного предложения?
— Могу коротко и ясно — так сложились обстоятельства.

— На Кубке мэра мы видели, какое хорошее сочетание с Бучельниковым и Зерновым у вас сложилось. Добавить Спронга — убойная бригада большинства. Чувствуете, что сыгрались с ребятами полностью?
— Мы сейчас концентрируемся на усовершенствовании взаимопонимания как в тройке, так и в бригаде большинства. Нам надо каждый раз улучшаться, есть положительные результаты, и нам нужно цепляться за них и работать, работать, работать. А что до готовности к сезону — будем готовы 6 сентября, — приводит слова Коваленко Sport24.

Материалы по теме
«Система игры более подходящая для меня». Форвард ЦСКА Коваленко — о возвращении из НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android