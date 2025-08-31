«Тут нет никаких подводных камней». Президент «Локомотива» Яковлев — о Никитине

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев заявил, что нет смысла обсуждать вопросы, связанные с бывшим главным тренером команды Игорем Никитиным, который в это межсезонье возглавил ЦСКА.

«Упреждая ваши вопросы, связанные с Никитиным. Этот вопрос очевиден, и обсуждать его я не вижу смысла, всё на поверхности. Тут нет никаких подводных камней», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в минувшем сезоне ярославский клуб под руководством Никитина стал обладателем Кубка Гагарина. В межсезонье специалист покинул «Локомотив» и возглавил ЦСКА, с которым ранее уже работал и также становился обладателем Кубка Гагарина.