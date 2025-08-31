Скидки
Хоккей Новости

«Пришлось поработать». Президент «Локомотива» высказался о приглашении Боба Хартли

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев прокомментировал приглашение Боба Хартли на пост главного тренера ярославской команды. Напомним, ранее канадский специалист уже работал в КХЛ в омском «Авангарде».

«Постчемпионский сезон всегда придаёт некоторые трудности при подготовке. Времени мало на подготовку, событий много. Но пока всё идёт по плану. Команда подходит к сезону во всеоружии, про тренера вы всё знаете, тут ничего не буду говорить.

Я почитал интервью Хартли, которые он уже успел дать. Боб так всё подробно рассказал, что мне добавить и нечего. Единственное, скажу, что приглашение тренера такого уровня – нерядовое событие. Пришлось поработать», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

