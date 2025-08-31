Президент «Локомотива» Яковлев назвал главное ощущение после победы в Кубке Гагарина

Президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев поделился своими эмоциями после победы команды в Кубке Гагарина — 2025 и заявил, что испытывает чувство удовлетворения.

— Какие у вас эмоции от выигрыша Кубка Гагарина?

— Чувство удовлетворения. Что выиграли, опираясь на стратегию, убеждение, веру. Наверное, в этом главное ощущение, — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в минувшем сезоне ярославский клуб под руководством Игоря Никитина стал обладателем Кубка Гагарина впервые в своей истории. «Локомотив» одержал победу над челябинским «Трактором» в серии из пяти матчей.