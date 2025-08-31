Яковлев – о приглашении Хартли: мне нужен был сильный тренер, а не национальность

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев заявил, что при выборе главного тренера команды национальность специалиста не имела значения. Напомним, в межсезонье ярославский клуб возглавил канадец Боб Хартли.

— Рассматривались ли исключительно иностранные специалиста на пост тренера?

— Для меня нет разницы, мне нужен тренер, а не национальность. Другое дело, что мы должны серьёзно заниматься подготовкой отечественных тренеров. Понимали, что чемпионской команде нужен сильный тренер. Конечно, переговоры с Хартли были непростыми, да и ситуация непростая в целом. Никаких требований по условиям контракта не было, было взаимопонимание, — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.