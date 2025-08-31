Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент «Локомотива» высказался об обмене прав Денисенко в «Ак Барс»

Президент «Локомотива» высказался об обмене прав Денисенко в «Ак Барс»
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев прокомментировал обмен прав нападающего Григория Денисенко в «Ак Барс». Ярославский клуб получил денежную компенсацию и форварда Андрея Пустового.

«С Денисенко один раз разговаривал Хартли, я разговаривал. Мы не увидели обоюдного желания сотрудничества, всё-таки игроки должны чувствовать [себя] комфортно. Поэтому решили отпустить, думаю, мы правильно сделали», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Денисенко был выбран «Флоридой» в первом раунде драфта НХЛ — 2018 под общим 15-м номером и дебютировал в лиге в сезоне-2020/2021. Он сыграл 26 встреч в течение трёх сезонов за «пантер», набрав семь очков и появившись в одном матче во время финала Кубка Стэнли 2023 года. Нападающий перешёл в «Вегас Голден Найтс» перед сезоном-2023/2024, за который провёл семь встреч в НХЛ и результативными действиями не отметился. Прошлый сезон завершал в системе «Нэшвилл Предаторз».

Материалы по теме
«Ак Барс» поставил всё на контракт с Денисенко. Казань вынуждена идти на поводу у игрока
«Ак Барс» поставил всё на контракт с Денисенко. Казань вынуждена идти на поводу у игрока
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android