Президент «Локомотива» высказался об обмене прав Денисенко в «Ак Барс»

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев прокомментировал обмен прав нападающего Григория Денисенко в «Ак Барс». Ярославский клуб получил денежную компенсацию и форварда Андрея Пустового.

«С Денисенко один раз разговаривал Хартли, я разговаривал. Мы не увидели обоюдного желания сотрудничества, всё-таки игроки должны чувствовать [себя] комфортно. Поэтому решили отпустить, думаю, мы правильно сделали», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Денисенко был выбран «Флоридой» в первом раунде драфта НХЛ — 2018 под общим 15-м номером и дебютировал в лиге в сезоне-2020/2021. Он сыграл 26 встреч в течение трёх сезонов за «пантер», набрав семь очков и появившись в одном матче во время финала Кубка Стэнли 2023 года. Нападающий перешёл в «Вегас Голден Найтс» перед сезоном-2023/2024, за который провёл семь встреч в НХЛ и результативными действиями не отметился. Прошлый сезон завершал в системе «Нэшвилл Предаторз».